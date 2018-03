Nederlanders gaan steeds vaker op cruisevakantie

In totaal boekten 110.000 Nederlanders in 2017 een vakantie op zee. Dat is een toename van 6000 reizigers ten opzichte van 2016 en daarmee gaat vorig jaar met een recordaantal cruisevakanties de boeken in.



Nederlanders reizen nog altijd het liefst naar het Middellandse Zeegebied, maar de wateren in en rond Noord-Europa komen op een goede tweede plek.



Eerste keer

Ook het aantal korte vakanties per cruiseschip nam toe. Volgens het dinsdag gepresenteerde jaarlijkse onderzoek van Cruise Line International Association (CLIA) blijkt daaruit dat veel mensen in 2017 voor het eerst een cruise uitprobeerden.



CLIA schrijft in het rapport dat er een verband bestaat tussen de leeftijd van de vakantieganger en de duur van een cruise. Hoe langer het schip op zee zit, hoe ouder de passagiers zijn. Overigens zijn Italianen de jongste cruisers en komen de oudsten uit het Verenigd Koninkrijk.



