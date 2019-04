Nederlander gebruikt vaker zware pijnstillers

Waren het er in 2010 zo'n 650.000, in 2017 gebruikten ruim een miljoen mensen ze. Dat meldt Zorgverzekeraars Nederland (ZN) op basis van wetenschappelijk onderzoek.



Niet alleen het gebruik van zware pijnstillers nam toe, ook de periode waarin ze gebruikt werden. Ruim 218.000 Nederlanders namen langer dan drie maanden pijnstillers als Tramadol, iets lichter dan morfine, en Fentanyl dat veel sterker is dan morfine.



Huisarts

Die pillen zijn volgens deskundigen juist niet bedoeld voor langdurig gebruik. Alleen voor terminale kankerpatiënten zou het zinvol zijn ze langer dan drie maanden te gebruiken.



Van de opioïdgebruikers is 60 procent vrouw en 40 procent man. Ouderen gebruiken de zware pijnstillers vaker dan jongeren. In de meeste gevallen is het de huisarts die het middel voorschrijft.



Zorgelijk

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) vindt de toename van het langdurig gebruik van zware pijnstillers 'een zorgelijke ontwikkeling'. Het genootschap heeft het advies aan de leden vorig jaar aangescherpt om te voorkomen dat opioïden onnodig of onnodig lang worden gebruikt.



"Huisarts, apotheker en behandelend medisch specialisten hebben, net als bij alle andere medicijnen, een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de patiënt goed voor te lichten over veilig gebruik van pijnstillende middelen," aldus het genootschap.