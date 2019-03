Nederland op vijfde plek op de geluksladder

Alleen de Finnen, Denen, Noren en IJslanders zitten nét iets lekkerder in hun vel, maar daar moeten we volgens Ruut Veenhoven, geluksprofessor aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, niet te lang bij stilstaan. Maar dat is moeilijk. Klagen ligt in onze aard. "Nederlanders lijden aan cultuurpessimisme. We zoomen te veel in op dingen die niet goed gaan, terwijl alle lijstjes aantonen dat we gelukkiger zijn dan ooit."



Veenhoven draait het liever om.