Muggen zijn niet weg te slaan door het warme weer

Bloedhonger betekent zoemen, steken, jeuk en slapeloze nachten

Dat de muggen niet weg te slaan zijn heeft een eenvoudige reden: het warme weer. "Daardoor komen er nu hele nieuwe generaties mannetjes en vrouwtjes bij. Een heleboel insecten hebben last van de lange, warme zomerperiode."



"Ze vliegen tot laat in het jaar door of raken helemaal van slag en produceren naast een voorjaarsgeneratie ook een najaarsgeneratie. Normaal houdt het in de zomer op, maar nu zien we in het najaar ook nog een piekje."



Smullen

Van der Ent verwacht dat de muggen nog wel even bezig blijven. Het muggenseizoen begon door het warme voorjaar bovendien al een maand eerder. "Ze zijn dus aan hun zesde of misschien zelfs wel zevende leg toe'', vertelt Van der Ent lachend.



"Het is pech als je in een waterrijk gebied woont, maar goed... We hebben ook het geluk dat het nog hartstikke mooi weer is. En mannetjes steken niet, die zie je nu veel. Ze zijn alleen maar lastig als je door een zwerm heen rijdt of als ze 's nachts zoemen."



Als het zo warm blijft, moet je 's nachts wel je ramen dicht doen, dan komen de bloeddorstige vrouwtjes ten tonelen. "Als het volgende week ineens gaat vriezen - ik noem maar wat- dan houdt het op."



Lavendel en munt

Voor wie tijdens de komende periode toch echt van die zoemende steekbeesten af wil, zijn er tal van grootmoeders huis-tuin- en keukentips voorradig. Sloop de lavendelplant in de tuin en leg een bosje in de slaapkamer. Muggen gruwelen van deze lucht. Hetzelfde geldt voor een hoopje muntbladeren.