Mr. Kaor schreef niet alleen brieven naar Hotel Spaander

"Het is twintig jaar geleden, maar ik herkende de brieven meteen," zegt Peter Noldus, die eind december in Het Parool een verhaal las over de mysterieuze Japanse man die al ­decennialang dezelfde brief naar het Volendam hotel stuurt.



"Toen ik in de jaren negentig een kunsthandel in de Kalverstraat had, kwamen ze ook binnen. Met exact dezelfde tekst: 'Dear Sirs, how are you and how is the ­weather'."



Zoektocht

Erik van der Linden, beheerder van Camping Vliegenbos, is blij dat hij nu een gezicht heeft bij de brieven die al een paar jaar bij hem binnenkomen. "Ik dacht altijd dat er ergens in Japan een kopieermachine stond te draaien, maar nu weet ik dat het echt is. En dat er een bijzondere man achter zit."