Moordenaar Everink moet 66.000 euro betalen

Dat heeft de rechtbank in Utrecht in een civiele procedure bepaald.



De J. beweerde dat hij 42.200 euro had afgelost van een lening die hij bij Everink had, maar heeft dat niet kunnen bewijzen. Hij had ruim 26.000 euro van Everink zelf geleend en 40.000 euro van diens bedrijf Tunga Holding.



De rechtbank bepaalde eerder al dat de leningsovereenkomsten tussen Everink en De J. moesten worden vernietigd, omdat Everink misbruik heeft gemaakt van de gokverslaving van de tenniscoach. De schuld bleef echter staan. De J. heeft geen contract, e-mail of WhatsAppbericht kunnen overleggen waaruit de aflossing blijkt.



Volgens De J. hebben Everink en hij een groot deel van de lening samen vergokt. Zeker is dat De J. eind 2015 bijna 33.000 euro overmaakte naar een pokersite, maar niet dat hij dat samen met Everink deed.



Everink werd op 4 maart 2016 thuis in Bilthoven met tientallen messteken om het leven gebracht. Dat gebeurde terwijl zijn dochtertje boven lag te slapen.



De J. ging in beroep tegen het vonnis. Dat wordt op 15, 18 en 22 februari inhoudelijk behandeld.



