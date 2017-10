Mogelijke resten MH17-doden overgedragen

Dat heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie donderdag bevestigd. Ook enkele wrakstukken zijn overgedragen.



De overdracht was in Donetsk in het gebied waar pro-Russische rebellen de dienst uitmaken. De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) hielp de overdracht mogelijk maken. De botresten zullen zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht voor forensisch onderzoek.



In juli dook een filmpje op waarin een journalist de vondst van botresten toonde. Daarna is contact opgenomen met de journalist met het verzoek het materiaal in te leveren bij de lokale autoriteiten.



Vlucht MH17 werd op 17 juli 2014 neergeschoten. De Boeing 777 van Malaysia Airlines met 298 mensen aan boord vloog toen boven oorlogsgebied in Oost-Oekraïne. Volgens het Joint Investigation Team (JIT) is het toestel neergehaald met een Buk-raket die uit Rusland afkomstig was.



Na het einde van de officiële bergingsmissie is het nog enkele keren gebeurd dat er menselijke resten naar Nederland zijn overgebracht.