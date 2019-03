Mogelijk dode bij aanval in Utrecht; dader(s) ontkomen

De schietpartij in een tram in lijkt het leven te hebben gekost aan tenminste een persoon. Volgens een ANP-verslaggeefster ter plekke ligt op de trambaan, tussen twee tramstellen in, een volledig met laken afgedekt slachtoffer.



Her en der in het land is extra bewapende politie en marechaussee aanwezig. In Den Haag rondom het Binnenhof, bij het Mediapark in Hilversum, op stations en rondom moskeeën in Rotterdam en op Schiphol staan extra eenheden paraat. Ook zijn Utrechtse scholen geadviseerd de deuren dicht te houden.



Hoeveel mensen gewond zijn geraakt is niet bekend. Verslaggevers ter plaatse melden dat een vrouw met een schotwond in de borst is afgevoerd. Er zouden twee mensen op straat gereanimeerd zijn en nog een derde in de tram zelf.



Schutter

Volgens de politie gaat het om een dader, die nog voortvluchtig is. Getuigen verklaarden aan een verslaggever Yelle Tieleman dat een man in een tram een wapen trok en meerdere personen neerschoot. De tram staat stil bij het 24 Oktoberplein in Utrecht.



Er zijn meerdere traumahelikopters geland. Een persoon zou worden gereanimeerd in de tram.



Een getuige zegt tegen RTV Utrecht dat er meerdere schutters waren. Hij zegt vier mannen gezien te hebben, die in paren in andere richtingen vluchtten.