Mkb'er laat brexit-steun links liggen

We zien dat veel bedrijven zich niet goed voorbereiden op de brexit MKB Nederland

"Dat tot nu toe slechts een kwart procent van dat bedrag is uitgekeerd, is zorgwekkend," zegt een woordvoerder van werkgeversorganisatie MKB-Nederland. "We zien dat veel bedrijven zich niet goed voorbereiden op de brexit, terwijl ze nu al meer kunnen doen dan ze denken."



Afwachtend

Met de subsidie kunnen mkb'ers hulp krijgen bij de keuze van een alternatieve afzetmarkt voor het Verenigd Koninkrijk. Ook kunnen ze advies inwinnen over de gevolgen van de brexit voor transport of het vrije verkeer van goederen. De subsidie dekt tot 50 procent van de kosten die een bedrijf maakt, met een maximum van 2500 euro.



Het ministerie weet niet of de regeling niet wordt gebruikt omdat bedrijven het niet nodig hebben, of omdat de brexitvouchers onbekend zijn. "Dat is moeilijk vast te stellen," stelt een woordvoerder. MKB-Nederland denkt dat ondernemers afwachtend zijn.



"De berichten in de media wisselen continu, vanuit Brussel en vanuit Londen," zegt de woordvoerder van MKB-Nederland. "Mensen snappen er geen hout van: dan is er weer met 95 procent zekerheid een akkoord, dan gaat het weer helemaal mis. Ondernemers weten gewoon niet waar ze aan toe zijn."



Een speciale site waar bedrijven een indicatie kunnen krijgen van de impact van de brexit wordt wél veel bezocht. 25.000 ondernemers vulden deze Impact Scan in, blijkt uit cijfers van het ministerie.