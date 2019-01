Ministers: wij halen de drones gewoon uit de lucht

De vogelbrigade die de politie liefdevol opvoedde werd opgedoekt

Het zijn in ieder geval niet de zeearendkuikens die de politie liefdevol opvoedde als wapen tegen ongewenste drones. De vogelbrigade werd eind 2017 opgedoekt, omdat de roofvogels 'niet altijd' achter de drones aangingen.



Ook proeven om drones uit de lucht te schieten, liepen op niets uit.



Evenmin zijn het de succesvolle vogelradars van het Haarlemse ­Robin Radar - die kunnen drones wel zien, maar niet ontmantelen - of de Delftse start-up Drone ­Catcher. Die heeft een prototype van een aanvalsdrone, die indringers met een Spidermanachtig net uit de lucht schiet. Maar dan zit je niet met één, maar meteen met twee drones bij je lucht­haven.



Europese regels

Er zijn ook systemen die het ­radioverkeer tussen de bestuurder en zijn drone storen, waardoor de drone landt of neerstort, maar dat kan nare gevolgen hebben voor het vliegverkeer, omdat ook het gps-signaal wordt ontregeld. En in de VS is nog de Dronegun ontwikkeld, die waarschijnlijk als enige wapen in dat land 'niet verkocht of ­gebruikt mag worden'.



In juni worden Europese regels van kracht, waarbij drones verplicht moeten worden geregistreerd, een identificatiesignaal moeten uitzenden en over software beschikken waardoor ze niet bij vliegvelden kunnen vliegen.



Maar dat geldt alleen voor drones die in Europa worden verkocht. Wie ze van daarbuiten haalt - in dronewalhalla China bijvoorbeeld - kan zulke regels omzeilen.



Van Nieuwenhuizen zegt dan ook toe nogmaals haar licht bij ­politie en vliegvelden op te steken.