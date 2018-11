Ministerie meldt per ongeluk staatsgeheimen over steun Syrië

Jihadisten

Trouw en Nieuwsuur onthulden in september dat de Nederlandse hulp, waaronder overigens geen wapens vallen, ook in handen kwam van jihadisten zoals Jabhat al-Shamiya. Deze groepering is volgens mensenrechtenorganisaties schuldig aan onder meer marteling en standrechtelijke executies.



Aan de hulp is tussen 2015 en begin dit jaar 27,5 miljoen euro besteed. Hoewel de regering in een vertrouwelijke brief aan de Kamer op 22 januari meldde dat alle hulp was gestaakt aan groepen die betrokken waren bij de Koerdische invasie van de regio Afrin, werden op 9 februari nog voertuigen aan Jabhat al-Shamiya geleverd.



Blok heeft toegegeven dat de selectie van de groepen en het toezicht niet goed zijn gegaan. 'Mijn conclusie is dat het beter had gekund', zei hij begin oktober tegen de Kamer.