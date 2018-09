Minister wil lagere eis: niet 60 maar 40 punten in eerste jaar

Dat zegt minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs tegen de NOS.



Zij wil in de wet een plafond stellen aan het zogeheten bindend studieadvies, om zo de psychische druk voor studenten te verminderen. "Ik vind de druk die op studenten wordt gelegd te hoog. We moeten echt voorkomen dat studenten onnodig struikelen."



40 punten

Ze wil dat instellingen straks maximaal 40 studiepunten kunnen eisen van studenten in het eerste jaar.



Uit onderzoeken blijkt dat steeds meer studenten kampen met psychische problemen. De minister hoopt hier met het afschaffen van het bindend studieadvies verandering in te brengen. "Soms hebben studenten even de tijd nodig om te wennen aan hun nieuwe leven. Geef ze die kans," zegt de minister.



Het Interstedelijk Studenten Overleg laat weten blij te zijn met dit nieuws.¿''Het ISO is blij dat de minister inziet dat een BSA van 50 of 60 punten in het eerste jaar een te grote druk legt op eerstejaarsstudenten. Dit is een hele grote stap vooruit,'' aldus ISO-voorzitter Tom van den Brink.