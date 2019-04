Minister onderzoekt toekomst koloniale kunst

Een onafhankelijke commissie moet niet alleen uitzoeken wie de rechtmatige eigenaar is, maar bijvoorbeeld ook of de Nederlandse omgang met de koloniale kunst moreel door de beugel kan.



De discussie over de koloniale verzamelingen laait in binnen- en buitenland steeds verder op, schrijft minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur) aan de Tweede Kamer.



De belangrijkste Nederlandse musea die het aangaat zijn inmiddels ook in gesprek met Indonesië en Sri Lanka. Ze willen samen onderzoeken of hun collecties roofkunst bevatten.



Teruggeven

Van Engelshoven wil met de musea en andere betrokkenen afspreken hoe de herkomst van koloniale kunst moet worden onderzocht en hoe kunst kan worden teruggegeven.



Ze vraagt de Raad voor Cultuur een commissie in te stellen die "de historische, juridische, internationale en morele aspecten van de koloniale collecties in kaart'' brengt.



