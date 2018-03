Minister onderzoekt actie tegen loonsverhoging ING-topman

"ING is geen koekjesfabriek maar een financiële instelling. Dit ondermijnt het vertrouwen in de banken in zijn geheel en ING in het bijzonder," zei hij voor aanvang van een bijeenkomst van de Eurogroep in Brussel.



Hoekstra zei los van de beoogde spoedwet die GroenLinks-leider Jesse Klaver voorbereidt, te bekijken wat kan worden ondernomen "om iets aan dit soort situaties te doen".



Van tafel

De raad van commissarissen van ING wil Hamers' beloning met 50 procent verhogen naar 3 miljoen euro per jaar. "Het kabinet wil echt dat ING dit van tafel haalt," aldus Hoekstra.



Klavers wetsvoorstel regelt dat salarisverhogingen van bestuurders van belangrijke banken voortaan moeten worden goedgekeurd door de minister van Financiën. Hij wil de wet nog deze week af hebben en dan voor een spoedadvies naar de Raad van State sturen. GroenLinks ziet de uitspraken van Hoekstra als "steun in de rug voor onze spoedwet''.



Hoekstra zelf kent het voorstel niet, dus kan het niet beoordelen: "We moeten nog zien welke haken en ogen eraan kleven. Ik ben ook benieuwd wat er uit dat spoedadvies komt.''



Geweten

Premier Mark Rutte hield tot dusver vol dat overheidsmaatregelen tegen riante bankiersbeloningen onverstandig zijn. Die zouden het bankiers juist te makkelijk maken, omdat zij dan minder naar hun eigen geweten zouden luisteren en juist de grens van het toegestane zouden opzoeken.



De VVD, de partij van Rutte, voelt weinig voor wettelijke maatregelen maar wil ook niets uitsluiten. Coalitiegenoten CDA, D66 en ChristenUnie houden zich nog op de vlakte. Ze willen het voorstel van GroenLinks afwachten, heet het. Wel lijkt ook de coalitie zich daar vlug over te willen buigen.



ING laat via een woordvoerder weten dat het agendapunt over de beloning van Hamer ondanks de kritiek nog gewoon op de planning staat voor de volgende aandeelhoudersvergadering. "Ons standpunt is hetzelfde als vorige week.''



