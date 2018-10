Minister Ollongren: gemeenten mogen meer experimenteren

Als het binnen de kaders gebeurt, moeten gemeenten ook meer hun eigen bestuur kunnen inrichten. Nu mogen ze niet zelf bepalen hoeveel raadsleden ze willen hebben. Of mogen ze niet zelf tussentijdse gemeenteraadsverkiezingen regelen, of zelf meer belastingen heffen.



Opgerekt

Waarom nee tegen een provincie als Zeeland die in overleg met gemeenten gemeentelijke taken wil uitvoeren, vraagt ze zich verder af. 'Als daardoor die directeur van die basisschool zijn school kan openhouden. Waarom nee tegen Sittard als die gemeente bevoegdheden overdraagt aan kleinere kernen als Guttecoven? Als dat de mensen meer betrekt bij het openbaar bestuur.'



Het zijn allemaal oplossingen die Nederland verder helpen, aldus Ollongren. De regels mogen best worden opgerekt, als alles maar democratisch gebeurt en niet indruist tegen de rechtsstaat.



Hipsters

Ollongren heeft het verder over het belang van gelijke kansen voor iedereen in Nederland. 'Ongeacht of je in Aalten, Appelscha of Amsterdam opgroeit.' Volgens haar nemen de scheidslijnen in het land toe, bijvoorbeeld tussen 'jonge hoogopgeleide hipsters in Amsterdamse koffietentjes' en vergrijzing op het platteland.