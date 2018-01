Minister neemt taakstraffen onder de loep

Uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid blijkt dat rechters dit met regelmaat doen.



In 2012 werd juist de wet veranderd om dit onmogelijk te maken, nadat er grote beroering was ontstaan toen voor gewelds- en zedenzaken de als minder streng ervaren taakstraffen bleken te zijn opgelegd.



Met de nieuwe wet moest het onmogelijk worden taakstraffen op te leggen in zaken waarop meer dan zes jaar gevangenisstraf staat en waarbij het slachtoffer ernstige gevolgen heeft ondervonden.



Ook als iemand in de vijf jaar vóór zijn veroordeling is gestraft voor een soortgelijk misdrijf, geldt een taakstrafverbod.



Maas in wet

Maar rechters maken gebruik van een maas in de wet om in dergelijke gevallen toch taakstraffen op te leggen. Ze koppelen er dan bijvoorbeeld enkele dagen gevangenisstraf aan vast. Hierover is ook in de gerechtelijke wereld discussie.