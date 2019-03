Minister: grote bedrijven hebben te weinig vrouwen in dienst

Heel veel Nederlandse bedrijven hebben nog steeds veel te weinig vrouwen in topfuncties. Ook benieuwd hoe de tweehonderd grootste bedrijven het er vanaf afbrengen? Lees hier het onderzoek. https://t.co/4jyTY8gGHy #Vrouwendag #Benoem pic.twitter.com/m6TkUkqI2D — Ingrid van Engelshoven (@ivanengelshoven) March 8, 2019

"Er staat een helder cijfer in de wet, maar we zien het maar niet gebeuren'', zegt Van Engelshoven in een interview met het AD. "Vorig jaar zei ik: desnoods gaan we namen and shamen. Dat doe ik nu.''



Geen sancties

Van de tweehonderd grootste bedrijven die het ministerie liet onderzoeken, voldoen zeker zestig bedrijven niet aan het streefcijfer. Van nog eens negentig bedrijven ontbreken de gegevens: in hun jaarverslag wordt niet over het aantal vrouwen aan de top gerept, terwijl bedrijven verplicht zijn te melden waarom zij niet aan het streefcijfer voldoen. Volgens Van Engelshoven overtreden deze bedrijven de Wet bestuur en toezicht. Daar staan echter geen sancties op.



De D66-minister zegt met maatregelen te komen als dit najaar blijkt dat verbetering uitblijft. Zij laat daarbij in het midden of het kabinet met een wettelijk 'vrouwenquotum' komt, een voorschrift waartegen het bedrijfsleven - gesteund door regeringspartij VVD - zich altijd heeft verzet.



Unilever

Het is niet alleen kommer en kwel: Nederlandse multinationals als Unilever, Heineken en DSM slagen er wel in minimaal drie op de tien stoelen in de boardroom door vrouwen te laten bezetten. Van Engelshoven hoopt dat publicatie van de ranglijst achterblijvers 'inspireert'.



"Bedrijven zijn onderling best competitief. Ze willen de meeste winst binnenhalen, het snelst groeien en de groenste zijn. Ik hoop dat ze op dit vlak ook dat competitiegevoel krijgen.'' Ook wil de D66-bewindsvrouw dat het noemen van de bedrijven ervoor zorgt dat personeel en aandeelhouders opheldering vragen aan de leiding van een bedrijf.