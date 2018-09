Minister Blok overleeft motie van wantrouwen

Op een besloten bijeenkomst zei Blok deze zomer onder meer dat hij geen land kent waar verschillende culturen vreedzaam samenleven. "Ik kan geen voorbeeld noemen.'' Toen een van de tachtig toehoorders Suriname oppert, haalde Blok hard uit naar de republiek. "Dus de partijen in Suriname zijn niet langs etnische lijnen opgedeeld? Een functionerende rechtstaat en democratie? (...) Suriname is een failed state. En dat heeft ernstig te maken met de etnische opdeling.''



Het bleek dinsdag geen gemakkelijk debat voor Blok. Vooral coalitiegenoten D66 eiste een uitgebreide verklaring van de VVD-minister. D66 wilde dat Blok zijn woorden terug zou nemen, er excuses voor zou aanbieden en zou zeggen dat dat hij geen van de uitspraken meende. Ook moest hij beloven te geloven in de kracht van de multiculturele samenleving. Partijleider Alexander Pechtold sprak van een pijnlijke start en noemde de uitspraken 'een bewindspersoon onwaardig'.



Terugnemen

Aan de andere kant van het spectrum stonden PVV en FvD, die Blok juist aanvielen op het terugnemen van zijn woorden. "Een waarheid als een koe,'' aldus Geert Wilders over de uitlatingen van Blok. De PVV-leider vindt dat de VVD juist achter zijn minister moet gaan staan. "Toen ik de uitspraken van Blok hoorde, dacht ik: wat een kanjer. Waarom zit die man niet bij de PVV?'' Hij noemde de - 'door Pechtold afgedwongen' - mea culpa 'politieke castratie'.



De Kamer viel over het verband dat Blok legde tussen genetica en vreedzaam samenleven. CDA-leider Sybrand Buma kon die opmerking niet rijmen met het kabinetsbeleid. "Als je aan de ene kant zegt dat je wil werken aan een multiculturele samenleving, en aan de andere kant zegt dat dat niet kan omdat dat genetisch onmogelijk is, dan weet ik niet wat daar nou gebeurd is.''



Motie van wantrouwen

"Dat moet ik overlaten aan wetenschappers,'' erkende Blok. Dat leverde cynisch gelach op uit de Kamer. Na lang aandringen gaf hij aan dat mensen ondanks alle verschillen kunnen samenleven.



Denk zegde uiteindelijk het vertrouwen in Blok op. De motie van wantrouwen werd gesteund door PvdA, GroenLinks, SP en de Partij voor de Dieren. Deze minister kan de geloofwaardigheid niet herstellen, zei Jesse Klaver (GroenLinks). Blok heeft de twijfel niet kunnen wegnemen, zeggen SP en PvdA. De coalitie - die een meerderheid in de Kamer heeft - bleef echt achter Blok staan.



