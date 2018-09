Minister: bloeddonatie door homo's wellicht soepeler

Hij wil wel eerst kijken naar ervaringen uit Denemarken, waar de regering vanaf volgend jaar het makkelijker wil maken voor homoseksuelen om bloed te doneren.



In Nederland mogen homoseksuelen alleen bloed doneren als ze twaalf maanden geen seks hebben gehad. De redenering is dat de kans op een seksueel overdraagbare aandoening groter is bij deze 'risicogroep'. Of ze veilige seks hebben, of een vaste relatie hebben, wordt hierbij niet meegewogen.



Denemarken wil de termijn vanaf volgend jaar verlagen naar vier maanden. Voor mensen in een monogame relatie zou de beperking zelfs helemaal vervallen.



Bruins wil de effecten in Denemarken in de gaten houden en, als die daar aanleiding toe geven, de regels in Nederland mogelijk versoepelen.