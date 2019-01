Minder valse eurobiljetten in Nederland

Ook wereldwijd nam het aantal valse biljetten af.



Voor de daling is geen volledige verklaring te geven. Wel merkt de centrale bank de aandacht van onder meer politie en justitie in het voorkomen van deze criminaliteit op.



50 euro

In Nederland wordt vooral het biljet van 50 euro vervalst, in andere eurolanden daarnaast ook dat van 20 euro.



Wereldwijd werden het afgelopen jaar 563.000 valse eurobiljetten uit omloop genomen. Dat is 19 procent minder dan in 2017. Vergeleken met de 22 miljard echte eurobiljetten die wereldwijd in omloop zijn, blijft het aantal aangetroffen valse eurobiljetten gering.