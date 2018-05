Minder foute overboekingen door naamcheck

Volgens de bank zijn klanten in totaal 70 procent minder geld kwijt aan fraude met facturen. Daarnaast voorkomt de IBAN-naamcheck de helft van verkeerde betalingen.



Bij de zogeheten IBAN-naamcheck wordt de naam van de begunstigde gecontroleerd voordat de overboeking wordt uitgevoerd. Wanneer bij de check fouten worden ontdekt, krijgt de opdrachtgever een waarschuwing.



1500 keer per dag

Sinds de check is ingevoerd zijn volgens Rabo al meer dan 350 miljoen checks uitgevoerd. Per dag krijgen klanten circa 1500 keer een melding dat een rekening is opgeheven.



Rabo voerde de check in september 2017 in. ASN Bank, RegioBank en SNS, die onderdeel zijn van De Volksbank, en ING volgen nu ook. ABN AMRO en andere banken zullen de check op termijn invoeren.



ASN Bank, RegioBank en SNS hadden vorig jaar al wel een adresboekcheck ingevoerd waarmee zij vooruitliepen op de IBAN-naamcheck. Hierbij krijgen klanten een melding als een contactpersoon uit het adresboek langer dan vijftien maanden niet is gebruikt.



