Metro rijdt met Oud en Nieuw de hele nacht

De pont tussen CS en Buiksloterweg vaart maandag de hele avond en nacht. Tussen CS en NDSM-terrein vaart de pont ook de hele nacht door, zowel met een gewone veer als met een extra veer dat is gehuurd door de organisatie die een evenement houdt in de scheepsbouwloods.



De maatregelen worden getroffen om de verwachte drukte in de binnenstad in goede banen te leiden. Ook de NS zet in de nacht extra treinen in om de tienduizenden bezoekers die de jaarwisseling in Amsterdam willen meemaken, de hoofdstad weer uit te leiden.



De inzet van de metro in de nacht is niet nieuw. Vorig jaar werd een proef gedaan met lijn 54 naar Gein. Dat was een groot succes: in de oudejaarsnacht maakten 10.000 reizigers gebruik van de metro. Dit jaar komt daar de NZ-lijn bij.