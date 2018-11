Meldpunt vuurwerkoverlast houdt ermee op

De website was een initiatief van lokale GroenLinks-fracties. Volgens woordvoerder Arno Bonte is met het meldpunt het doel bereikt omdat het onderwerp op de politieke agenda is gekomen.



"We wilden dat er op politiek niveau aandacht zou komen voor de problemen rond het vuurwerk," aldus Bonte, die tevens wethouder voor GroenLinks in Rotterdam is.



Lokaal verbod

De Tweede Kamer en de verantwoordelijk minister waren lang niet bereid om maatregelen te nemen, maar dat is nu wel gebeurd, stelt Bonte. "Gemeenten hebben nu de ruimte een lokaal verbod op te leggen."



Amsterdam breidt het aantal vuurwerkvrije zones in de stad de komende nieuwjaarsviering uit. Vanaf de jaarwisseling van 2019 op 2020 is het afsteken van vuurwerk alleen nog toegestaan in door de gemeente aangewezen zones, de rest van de stad blijft vuurwerkvrij.



Het zijn ontwikkelingen die het meldpunt de ruimte wil bieden. "We vinden daar een website niet meer bij passen."