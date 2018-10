Meer stadionverboden na vuurwerkincidenten

Vooral het afsteken van vuurwerk en brandstichting leidde vaker tot een verbod op het bijwonen van een wedstrijd: 225 keer, een verdubbeling ten opzichte van de 108 in het seizoen ervoor. Zowel in de Eredivisie als in de Eerste divisie nam het aantal incidenten met vuurwerk toe en het gebeurt vaker binnen dan buiten het stadion.



In totaal werden er ook iets meer stadionverboden opgelegd, 658 tegenover 569 in het seizoen 2016-2017, zo blijkt uit het maandag gepresenteerde nieuwe jaarverslag Voetbal en Veiligheid. Het totale aantal incidenten nam ook iets toe, van 493 naar 519 binnen het stadion. Buiten het stadion nam het iets af van 281 naar 266.



Onwenselijk gedrag

Tegelijk is de inzet van de politie rond betaalde voetbalwedstrijden afgenomen, soms wel met een derde van het aantal uren. Dat heeft volgens de politie te maken met een verbeterde veiligheid - zoals betere camera's - en een betere toegankelijkheid voor supporters in en bij de stadions.



Ook is er meer samenwerking en een actievere aanpak om supporters die op de rand van onwenselijk gedrag zitten, alvast te waarschuwen dat ze in beeld zijn. Dat gebeurt onder meer in Zwolle.



