Meer huishoudens zonder tv-abonnement

Nog eens 7 procent denkt erover om in de komende twee jaar zijn tv-abonnement op te zeggen, zegt marktonderzoeker Telecompaper.



Sinds begin vorig jaar is er een versnelling te zien in het aantal huishoudens zonder tv-abonnement. Opvallend is volgens de onderzoekers dat twintigers al veel vaker geen traditioneel tv-abonnement hebben. Bij die leeftijdsgroep gaat het om ruim 10 procent van de huishoudens.



De neergang van het traditionele tv-abonnement hangt samen met de opkomst van streamingdiensten. Netflix en Videoland zijn daarvan de grootste. Ook videoplatform YouTube snoept kijkers af.



Populair

Desondanks blijft live-tv de populairste manier om televisie te kijken. Dat is ook voor veel mensen de reden om hun tv-abonnement te behouden.



Van de diensten die via interactieve televisie worden aangeboden, is programma gemist de populairste. Ook het pauzeren van live tv en het opnemen van programma's doen het goed.