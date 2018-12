Meer griepklachten bij nachtwerkers in ziekenhuis

Weerstand en leefstijl

"Er bestaan meerdere ideeën over hoe dit verschil te verklaren is," zegt RIVM-onderzoeker Karin Proper. "Verschillen in weerstand en in leefstijl (eten, slapen, bewegen) lijken belangrijke factoren, maar verder onderzoek is nog nodig naar de exacte oorzaken. We verwachten daarvan eind volgend jaar de resultaten.''



V&VN, de beroepsvereniging van verplegenden en verzorgenden, verzamelde al eerder onder de achterban cijfers over de gevolgen van nachtwerk voor de gezondheid. Twee derde heeft last van lichamelijke klachten als slapeloosheid, slaperigheid en prikkelbaarheid. Ruim de helft maakt zich op de lange termijn ook druk over maag- en darmklachten, chronische vermoeidheid en stress- of burn-outverschijnselen.



Hygiëne

"We weten dat nachtwerk risico's met zich meebrengt voor je gezondheid. Voor jezelf en voor je patiënten," zegt V&VN-directeur Sonja Kersten tegen ziekenhuismedewerkers. "Daarom is het des te belangrijker als zorgprofessional extra goed op de hygiëne te letten en je te laten inenten tegen griep. En als je dan ziek wordt, eerst beter worden en dan pas weer aan de slag.''



Ook volgens onderzoeker Proper zijn er mogelijk gevolgen voor patiënten als medewerkers door nachtwerk vaker grieperig zijn. "Dat is een kwetsbare groep, dus is het voor hen belangrijk dat blootstelling aan mensen met ziekteverschijnselen zo veel mogelijk wordt vermeden.''