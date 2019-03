Meer dan tweehonderd academici tekenen 'anti-Baudetbrief'

Met de brief steunen ze de uitspraken van onderwijsminister Ingrid van Engelshoven (D66) die vorige week haar verontwaardiging uitsprak over Baudets 'verdacht maken' van de universiteiten. In zijn overwinningspeech na de Provinciale Statenverkiezingen zei Baudet dat 'wij' en 'onze boreale wereld' worden 'ondermijnd door onze universiteiten, onze journalisten, door de mensen die onze kunstsubsidies ontvangen, en die onze gebouwen ontwerpen'.



Bovendien schiet het de wetenschappers in het verkeerde keelgat dat FvD een meldpunt heeft geopend om 'indoctrinatie op scholen en universiteiten' te rapporteren. "We zien het als een aanval dat academici als gevaarlijk en schadelijk worden gezien. Het voelt heel griezelig dit in eigen land mee te maken," zegt docent populaire cultuur Dan Hassler-Forest van de Universiteit Utrecht, die de protestbrief helpt te verspreiden. "Alles wat Baudet onwelgevallig is, doet hij af als fake news."



Vijand

De academici schrijven dat de Forum-politicus een 'samenzweringsachtige sfeer' creëert. 'Waarin academici, journalisten, kunstenaars en architecten verdacht worden gemaakt en zelfs a priori schuldig worden bevonden aan het 'kapotmaken' van zijn ideale samenleving. Op deze manier worden wetenschappers en opiniemakers als vijand van de bevolking geportretteerd.'



De wetenschappers kiezen bewust niet voor een petitie. "We willen geen anoniempjes, geen frauduleuze praktijken. We verspreiden deze brief en wie ondertekent, geeft zijn volledige naam op en de plek waaraan hij of zij als onderzoeker verbonden is," legt Hassler-Forest uit. Onder de ruim tweehonderd ondertekenaars bevinden zich 36 hoogleraren, onder wie Birgit Meyer (Universiteit Utrecht), Harald Schmidt (Maastricht University) en Olav Velthuis (Universiteit van Amsterdam).



