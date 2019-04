Medewerker ProDemos weg om ongewenst gedrag

Dat bevestigt het instituut na berichtgeving door de NOS.



ProDemos laat weten dat de directie in februari een eerste melding kreeg over grensoverschrijdend gedrag door de man. Hij is nog dezelfde dag geschorst. Later kwamen er meer meldingen over hem binnen.



De directie stelde op basis van de klachtenregeling ongewenste omgangsvormen een onderzoek in. Uit dit interne onderzoek kwamen aanwijzingen over "ernstig verwijtbaar gedrag'' door de medewerker naar voren.



Privacy

Op basis van de uitkomst van dit onderzoek is de arbeidsovereenkomst met hem beëindigd. Hij had een leidinggevende functie bij ProDemos.



Volgens de NOS waren alle slachtoffers van het ongewenste gedrag mannen. ProDemos wil dat uit privacyoverwegingen niet bevestigen. Om die reden wil het instituut ook niet zeggen hoeveel mensen slachtoffer zijn geworden van het gedrag van de medewerker.