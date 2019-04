Máxima draagt hoed van bananenvezel en zijde

Daarbij draagt ze een schuine hoed van hoedenmaakster Fabienne Delvigne, die geregeld hoeden ontwerpt voor de vorstin. De hoed heet Mystery. Het couturemodel is gemaakt van bananenvezel en zijde in dezelfde kleur als haar outfit.



De koninklijke familie arriveert om 11.00 uur in Amersfoort. Bij vertrek vanaf paleis Huis ten Bosch in Den Haag twitterde de koning een gezinsfoto. "Met mijn gezin op weg naar Amersfoort. We zijn benieuwd naar alle verhalen uit de stad en regio. Iedereen een mooie Koningsdag", schreef Willem-Alexander.



