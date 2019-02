Maxi Toys koopt Belgische keten Bart Smit

Hoeveel geld er met de deal is gemoeid, is niet naar buiten gebracht.



Intertoys vroeg in Nederland ruim een week geleden uitstel van betaling aan. Later hebben de bewindvoerders aan de rechter verzocht die surseance om te zetten in een faillissement. In België was Intertoys toen al in een vergevorderd stadium met de verkoop van de Bart Smit-activiteiten, waar circa tweehonderd mensen werken.



Maxi Toys was net als Intertoys jarenlang onderdeel van winkelconcern Blokker Holding. De keten met 170 winkels in Frankrijk, België, Zwitserland en Luxemburg werd eerder dit jaar overgenomen door investeerder Green Swan.



Topman Alain Hellebaut van Maxi Toys is enthousiast over het inlijven van Bart Smit. "Dankzij deze overname kunnen wij met Maxi Toys in België een nationale dekking realiseren.'' Alle Belgische Bart Smit-winkels krijgen straks de naam Maxi Toys op de gevel.



Intertoys ging naar eigen zeggen gebukt onder aanhoudende zware marktomstandigheden. Naast de toenemende concurrentiedruk van webwinkels snoepten ook andere winkels als Kruidvat en Action klanten af van de keten.



Op dit moment wordt nog gezocht naar mogelijkheden voor een doorstart. De Belgische activiteiten, evenals de winkels van ruim honderd franchisenemers in Nederland, vielen juridisch gezien buiten het bankroet.



Lees ook: 'Intertoys maakt mensen niet gek genoeg meer'