Massale steun voor oproep leraren voor gezamenlijke actie

Het 'piept en kraakt' door de bezuinigingen van verschillende kabinetten

Wanneer in de Tweede kamer de Al-gemene Beschouwingen zijn, wil Zorg in Actie 15 tot 20 minuten het werk onderbreken.



"Op 16 oktober om 10.16 uur willen we zorgbreed het werk neerleggen," zegt Marijke Volgers, oprichter van Zorg in Actie.



Dezelfde problemen

"Toen PO in Actie startte, dacht ik bij mezelf: dit zijn precies de dingen waar wij ook tegenaan lopen. Te hoge werkdruk, te veel administratie en salarissen die achterblijven bij andere sectoren.''



Volgers startte de Facebookgroep Zorg in Actie. "Binnen de kortste keren had die 30.000 leden."



Net als het zorgpersoneel komen ook de fysiotherapeuten met eigen acties. Marcel Pool van Actiegroep Fysiotherapie: "Al tien jaar zijn de tarieven niet aangepast en we komen steeds meer knel te zitten. We komen in actie tegen de macht van de zorgverzekeraars."



Politiemedewerkers, die traditiegetrouw veel beter zijn georganiseerd dan zorgmedewerkers, zijn ook voor een gezamenlijk protest. Voorzitter van de Politiebond Jan Struijs: "Politiemensen hebben ook last van de uitholling van de dienstverlening."