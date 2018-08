Marokkaanse Nederlander vaakst geen orgaandonor

Dat blijkt uit cijfers van het CBS die donderdag zijn gepubliceerd.



Sinds 2014 is het aantal Marokkaanse Nederlanders dat expliciet geen toestemming geeft voor orgaandonatie verdubbeld.



Het CBS geeft geen verklaring voor die stijging. Gemiddeld geeft ongeveer 12 procent geen toestemming. Dat komt neer op 1,9 miljoen Nederlanders.



42 procent

Ook het aantal jongeren (tussen de 18 en 20) dat nee zegt tegen orgaandonatie is flink gestegen. Tussen 2014 en 2016 nam het percentage nog af van 4 naar 3 procent. De afgelopen twee jaar steeg dit percentage ineens naar 11 procent.



Het aantal personen van 12 jaar of ouder dat zich heeft ingeschreven in het donorregister is gestegen tot 6,3 miljoen. Dat is 42 procent van de bevolking. In vier jaar tijd is het aantal registraties niet heel hard gestegen. In 2014 stond 40 procent van de bevolking ingeschreven.



Keuze aan nabestaanden

Meer dan de helft van de geregistreerde personen (58 procent) geeft aan donor te willen zijn bij overlijden. Van de geregistreerde personen geeft 30 procent geen toestemming. Ruim 11 procent laat die keuze over aan nabestaanden.



Met name in de Betuwe, in Rotterdam en omgeving en Oost-Groningen zijn relatief veel inwoners die geen toestemming geven voor orgaandonatie.



In de zomer van 2020 wordt een nieuwe donorwet van kracht die regelt dat iedereen vanaf 18 jaar in het donorregister wordt opgenomen. Als zij geen andere keuze vastleggen, staat standaard ingevuld dat ze geen bezwaar hebben tegen orgaandonatie.



