Managers ABN Amro luiden noodklok

Een woordvoerder van de bank bevestigt het bestaan van een brief waar het Financieele Dagblad (FD) over schrijft.



De managers signaleren een gebrek aan richting en strategie en vrezen dat als er niet snel wordt ingegrepen, ABN Amro uiteindelijk zal worden overgenomen. De groep van 21 managers heeft de brief in januari verstuurd. Zij vragen de toezichthouder in actie te komen. De afzenders van de brief stellen tegenover de krant dat zij sindsdien geen verbetering hebben gezien.



Topman Kees van Dijkhuizen begon op 1 januari en gooide kort daarna het management overhoop. Veel mannelijke managers moesten plaatsmaken voor een vrouwelijke vervanger en de koers van de bank werd bijgesteld. Ook botste de langer zittende president-commissaris Olga Zoutendijk in die tijd met het bestuur. Zij kondigde in februari haar vertrek aan.



Ondeugdelijke renteswaps

Ook de beoogde opvolger van Zoutendijk, Tom de Swaan, zorgde voor onrust. Financieel activist Pieter Lakeman, bekend van zijn rol bij de ondergang van DSB Bank, wees op de betrokkenheid van De Swaan in zijn eerdere periode bij de bank als financieel directeur bij de verkoop van ondeugdelijke renteswaps aan mkb'ers en bij een grote zaak in de Verenigde Staten.



Van Dijkhuizen zegt in een interne brief over de kwestie aan medewerkers dat hij begrijpt dat veranderingen zorgen kunnen oproepen, maar hij deelt die zorgen niet. "Wij gaan door op de ingeslagen weg, mijn blik is op de toekomst gericht en daar heb ik het volste vertrouwen in."