Man zit 236 dagen te lang vast, heeft niets door

Hij komt in aanmerking voor financiële compensatie voor de bijna acht maanden die hij onterecht vastzat.



Blunder

De blunder werd op 12 maart geconstateerd. Op dat moment had de gedetineerde al 236 dagen in vrijheid moeten zijn. Bij de invoering van de gegevens van de veroordeelde in het geautomatiseerde systeem was over het hoofd gezien dat de man al maandenlang in voorarrest had gezeten. Die periode had van de straf moeten worden afgetrokken.



Hoe het kan dat de gevangene niet zelf heeft opgemerkt dat hij langer dan de bedoeling was in de bajes zat, is onduidelijk. De man kan een bedrag van 85 euro per dag claimen.