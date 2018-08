Maanzaad scoort positief bij dopingtest

Uit een in de Journal of Analytical Toxicology gepubliceerd onderzoek van de Sporthogeschool Keulen bleek al eerder dat maanzaad sporen bevat van werkzame stoffen die ook in opiaten zitten. Deze week kwam het zaadje weer in opspraak nadat een Amerikaanse vrouw voor haar bevalling een maanzaadbagel at en positief scoorde bij een drugstest in het ziekenhuis.



Jaap Jamin van Verslavingszorginstelling Jellinek legt uit dat de zaden afkomstig zijn van de papaver. "Dat is dezelfde plant als waarvan opium en, via een chemisch proces, morfine en heroïne worden gemaakt."