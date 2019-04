Maaltijdbezorgers helpen bij zoeken naar vermiste personen

De maand mei is 'Mis je mei?-maand bij de politie. In deze maand wordt geprobeerd extra aandacht te vragen voor vermissingszaken. Bezorgkoeriers zullen met aangepaste bezorgtassen rondrijden in vier steden: Amsterdam, Den Haag, Breda en Nijmegen.



De politie en Deliveroo leggen de focus op vijf vermissingszaken. Aandacht voor deze zaken blijft belangrijk, hoelang ze ook geleden zijn volgens Landelijk Bureau Vermise Personen-medewerker Neeltje Wagenaar. "Elke aandacht die er voor vermisten is, helpt. Al was het maar troost die familie kan putten uit het zoekwerk van de politie. We hopen dat deze actie met Deliveroo informatie oplevert die uiteindelijk tot duidelijkheid over één of meer vermisten leidt."



In het Verenigd Koninkrijk zorgde dezelfde campagne ervoor dat drie vermiste personen werden gevonden. In Nederland is het de eerste keer dat deze samenwerking plaatsvindt. De vijf zaken waar aandacht wordt gevraagd zijn: James Patrick Grealis (35) vermist sinds 23 oktober 2008, Bas Rossen (63) vermist sinds 15 januari 2017, Jeroen de Wit (32) vermist sinds 18 februari 2018, Sidney Lute (21) vermist sinds 2 november 2016 en Dirk van den Belt (82) vermist sinds 8 april 2018.