Maaltijdbezorger brengt voortaan ook je brieven

Dat is nodig om de postbezorging betaalbaar en betrouwbaar te houden, zegt staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken). Concurrentie is belangrijk, benadrukt Keijzer, maar mag geen doel op zich zijn. ''Dan krijg je een situatie dat er twee of drie postbezorgers door dezelfde straat lopen met steeds legere tassen,'' aldus de staatssecretaris.



Geen effectieve concurrentie

Een aanbesteding van de universele postdienst (UPD), die nu wordt verzorgd door PostNL, is daarmee van de baan. Het kabinet had aangekondigd die optie te laten onderzoeken, maar daaruit is gebleken dat die alleen succesvol kan zijn als er effectieve concurrentie bestaat. En de postmarkt krimpt zo sterk dat daarvan geen sprake lijkt te zijn.



Het kabinet heeft in het regeerakkoord vastgelegd dat de voorwaarden van de UPD, bijvoorbeeld het aantal bezorgdagen en brievenbussen, ongewijzigd blijven. Onderzoek wijst ook uit dat versobering nu niet zou helpen de bezorging betaalbaarder te maken. ''Het levert hooguit een paar miljoen op,'' aldus Keijzer.



Maar het kabinet maakt het voor de verdere toekomst wel makkelijker om de manier waarop de post bezorgd wordt te wijzigen. Als bijvoorbeeld nieuwe technologie kan helpen de bezorging van medische post en rouwkaarten ook in de toekomst betaalbaar te houden, mogen regels en wetten dat niet in de weg staan, aldus Keijzer.