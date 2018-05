Lidl stopt als eerste supermarkt met sigarettenverkoop

Lidl zegt dat de verkoopcijfers van sigaretten de afgelopen jaren zijn teruggelopen en de verkoop niet meer rendabel is. Maar ook heeft de winkelketen maatregelen genomen om de verkoop van rookwaar te ontmoedigen. Zo heeft de organisatie reeds in 2017 sigaretten in alle filialen uit het zicht geplaatst.



"De trend in Nederland gaat duidelijk richting rookvrij. Dat merken wij ook aan de kassa. Deze ontwikkeling willen wij niet tegengaan. Daarom is het voor ons een logische stap om de verkoop van sigaretten nu al gefaseerd af te bouwen," aldus een woordvoerder van Lidl Nederland.



Grote impact

Verslavingskunde Nederland reageert verheugd. "Dit is een grote stap, die landelijk en internationaal een grote impact zal hebben,'' zegt een woordvoerder. "Lidl zit in dertig landen en Lidl Nederland is internationaal de eerste die de verkoop van sigaretten staakt.''



Volgens de organisatie is het besluit van Lidl een "zeer belangrijk signaal naar de maatschappij in ons gezamenlijk streven om kinderen en volwassenen te beschermen tegen het roken.'' Volgens Verslavingskunde Nederland zijn er jaarlijks in ons land zo'n 20.000 doden als gevolg van roken en ruim 2000 door meeroken.



Begin dit jaar stopten de drogisterijen Kruidvat en Trekpleister al met de verkoop van tabak.