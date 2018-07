Kwart meer ongelukken op snelweg

Dat bevestigt de ANWB na berichtgeving hierover van BNR. De ANWB baseert zich op cijfers van Rijkswaterstaat. In de eerste helft van 2017 ging het om 10.000 ongelukken, in het eerste halfjaar van 2018 om 12.800.



Volgens verkeersexpert Arnoud Broekhuis van de ANWB is de stijging slechts deels te verklaren door het toegenomen verkeer in diezelfde periode. Waarom het aantal ongelukken harder is toegenomen dan het verkeer, kan Broekhuis niet duiden.



De stijging past in een trend. In oktober 2017 meldde Stichting Incident Management Nederland (SIMN) al dat het aantal incidenten sinds 2013 elk jaar stijgt.