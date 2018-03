Kunstenaar Scholte moet postkantoor uit

In het pand heeft de kunstenaar het Rob Scholte Museum gevestigd. Ook gebruikt hij het als atelier en woonruimte voor zijn gezin. De gemeente Den Helder heeft de met Scholte gesloten overeenkomsten voor het gebruik van het pand opgezegd, omdat zij het pand gaat verkopen.



Scholte kreeg een deel van het oude postkantoor tien jaar geleden in bruikleen van de gemeente, die er nu van af wil. Omdat het volgens haar niet lukte om het met Scholte eens te worden over de verkoop van het pand, zegde Den Helder afgelopen zomer de gebruiksovereenkomsten met de kunstenaar op.



Scholte had de verplichting om de maandelijks kosten van gas, water en elektra te betalen, maar sinds juli vorig jaar heeft hij een betalingsachterstand van ruim 19.000 euro. "Het hof vindt deze betalingsachterstand een zo ernstige schending van Scholtes verplichtingen dat op grond hiervan de ontruiming gerechtvaardigd is.''



De kunstenaar moet het pand binnen dertig dagen ontruimen. De Alkmaarse kortgedingrechter had in oktober nog beslote dat Scholte niet weg hoefde.