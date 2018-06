Kroongetuige Nabil B. voor het eerst verhoord in moordzaak

Van de uitvoering van die liquidatie-bij-vergissing en de poging H. te liquideren zitten zowel Amsterdamse als Utrechtse verdachten vast. Vandaag is weer een pro-formazitting in de zaken van Nabil B. zelf en Mohammed Razzouki - een broer van de voortvluchtige Said Razzouki. Nabil B. zou onder meer een auto hebben geregeld voor de liquidatie, ook Mohammed Razzouki zou op de achtergrond bij de liquidatie betrokken zijn geweest.



Nieuw foto's

De moord en moordpoging zouden zijn aangestuurd door Ridouan Taghi en Said Razzouki. De politie heeft nieuwe foto's van hen vrijgegeven. Zij zouden verantwoordelijk zijn voor een forse reeks liquidatie in het Utrechtse en het Amsterdamse criminele milieu.



Het gaat om nieuwe foto's van de beide voortvluchtigen en om plekken waar zij en anderen poseren. De politie krijgt heel veel tips over waar de twee zouden uithangen, maar heeft ze nog niet in beeld.



Vanavond besteedt televisieprogramma Opsporing Verzocht ook weer aandacht aan de jacht op het beruchte duo dat sinds maanden internationaal staat gesignaleerd. Een speciaal rechercheteam zoekt ze.



De politie roept mensen met informatie over hun verblijfplaats of informatie over de foto's op zich te melden.



Van onderstaande beelden wil de politie weten waar ze gemaakt zijn.