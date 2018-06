Kroongetuige Nabil B. dreigt ermee te stoppen

Dat zei zijn advocaat Bart Stapert dinsdagochtend op een inleidende zitting in één van de liquidatiezaken.



Zes dagen nadat het Openbaar Ministerie Nabil B. in maart had gepresenteerd als kroongetuige, werd zijn onschuldige broer Reduan B. geliquideerd in Amsterdam-Noord.



Bedreiging

Dat hij zelf levensgevaar liep vanuit de groep van Ridouan Taghi en Said Razzouki waarvoor Nabil B. had gewerkt, was de belangrijkste reden dat hij kroongetuige tegen hen werd. In een versleuteld bericht uit een PGP-Blackberry die justitie koppelt aan hoofdverdachte Taghi, stond: 'Ik ga iedereen van hem laten slapen als hij mijn naam heeft genoemd'.



Advocaat Bart Stapert: "De dreiging was expliciet aangekondigd. Toch is zijn broer op brutale, onbegrijpelijke wijze vermoord. Er zijn geen woorden voor de pijn, het gemis en de woede die dat bij onze cliënt heeft veroorzaakt."



'Beveiliging is onvoldoende'

Dat justitie nadien zei dat de familie geen zware beveiliging wilde, noemde Stapert vanmorgen 'voorbarig'. De familie wordt nu wél beveiligd, maar heeft daarin onvoldoende vertrouwen. Nabil B. eist veel betere beveiliging.



"De aard van de beveiliging kan letterlijk het verschil maken tussen leven en dood," zegt Stapert. "De beveiligingsdienst (de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging) heeft op 392 banen 79 vacatures. Deze zaak is op tragische wijze uniek. Dat vraagt alles van de beveiligingsdienst en de politieke leiding."



Dilemma

Nabil B. staat voor 'een ongelooflijk moeilijk dilemma'. Stapert: "Doorgaan als kroongetuige betekent dat hij onder naasten mogelijk nog meer pijn veroorzaakt. Door te stoppen riskeert hij dat de opdrachtgever van de moord op zijn broer ongestraft blijft."



B. volgde de tweede inleidende zitting in zijn zaak, over de liquidatie van Hakim Changachi op 12 januari 2017 in Utrecht-Overvecht, via een videoverbinding met 'de bunker' in Amsterdam-Osdorp. Hij was vermomd en geschminkt.



Ook de moord op de broer van Nabil B. zou zijn aangestuurd door Taghi en Razzouki, op wie een speciaal rechercheteam fel jaagt. De politie gaf vanmorgen nieuwe foto's van hen vrij. Zij zouden verantwoordelijk zijn voor een forse reeks liquidaties in het Utrechtse en het Amsterdamse criminele milieu.



Het Openbaar Ministerie zegt te begrijpen dat de moord op zijn broer voor Nabil B. 'verschrikkelijk' is en 'heel veel emoties oproept'. De aanklagers zeggen de beveiliging van zijn familie ook heel serieus te nemen en ze begrijpen dat hij 'voor een hels dilemma' staat'. Officier Beatrijs van de Ven: "Het lijkt ons goed voor iedereen dat meneer B. rustig de tijd neemt om goed na te denken over zijn besluit."



