KPN om de tafel met Xs4All-actievoerders

Xs4All, dat in 1998 door KPN gekocht werd voor 55 miljoen euro, is daarnaast talloze malen door de Consumentenbond uitgeroepen tot beste provider en wordt geroemd om zijn superieure klantenservice. Bij Xs4All kunnen klanten ook allerlei extra diensten nemen om hun privacy verder te beschermen en hacks te voorkomen.



Volgens merkenexpert Paul Stamsnijder is het slim dat de KPN-directie de uitnodiging heeft geaccepteerd. "Als KPN zijn eigen klanten serieus neemt, moeten ze wél actie ondernemen. Ik zeg niet dat ze het besluit moeten terugdraaien, maar nu herhalen ze enkel dat er voor abonnees echt niks verandert."



Zelf vind hij het jammer als Xs4All stopt. "Het komt zelden voor dat een merk zoveel sympathie krijgt. Zoveel liefde is de droom van elke marketing-expert. Ik herinner me dat in recentere tijden alleen het voorbeeld van de Postbank, waarmee ING in 2007 zei te stoppen."



Niet terugdraaien

Stamsnijder denkt niet dat KPN zijn besluit terugdraait. "Het is een beursgenoteerd bedrijf. Ze zullen vooraf ongetwijfeld veel gerekend hebben." Het geeft de discussie rond merken in zijn vakgebied weer, zegt de merkengoeroe. "Is een merk erfgoed en cultureel-maatschappelijk van betekenis of enkel een middel om geld te verdienen?"



KPN wil niet zeggen wanneer het exact stopt met Xs4All, maar ingewijden zeggen dat het een traject van zeker één tot twee jaar is. De woordvoerster poogt nog maar eens de ophef te bagatelliseren. "Vergeet niet dat Xs4All al twintig jaar van KPN is."



