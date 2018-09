Koudste septembernacht in 47 jaar

Op het weerstation Twenthe (bij Enschede) daalde het kwik naar -1,5 graden. Ook op andere plaatsen kwam het in de nacht tot lichte vorst. In Woensdrecht daalde de temperatuur naar -0,8 graden, in Ell (Midden-Limburg) naar -0,2 graden.



In 1971 werden nachttemperaturen van -2,2 en -2,4 graden gemeten.



De vorst is vroeg dit jaar, aldus Weeronline. Normaal dient de eerste lokale vorst na de zomer zich pas in de tweede helft van oktober aan.



De koudste septembernacht sinds het begin van de metingen was in 1965. Toen werd het op 20 september 's nachts -3,5 graden op de vliegbasis Twenthe.