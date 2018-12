Koopkracht stijgt, maar wie betaalt de klimaatrekening?

Hoeveel we straks ook meer betalen aan energie en btw, onze koopkracht stijgt toch

Tegelijk heeft het kabinet in het regeer­akkoord afgesproken de overstap te stimuleren van verwarming op gas naar duurzame alternatieven, zoals een warmtepomp op stroom. Daarom gaat de belasting op gas per 1 januari met 3 cent per kuub omhoog, terwijl elektriciteit 72 cent per kilowattuur goedkoper wordt. Dus vooral wie veel gas gebruikt, is duurder uit.



Werk belonen, consumptie belasten

Toch wordt de huishoudportemonnee er in 2019 veelal dikker op. Hoeveel we straks ook meer betalen aan energie en btw, onze koopkracht stijgt toch. Dat heeft het Centraal Planbureau vorige week berekend. We zijn meer kwijt aan de dagelijkse boodschappen en aan energie, maar dat wordt in veel huishoudens meer dan goedgemaakt door het hogere bedrag dat ze vanaf volgende maand terugvinden op hun loonstrookje.



De inkomstenbelasting wordt lager, dus we houden meer over aan het werk dat we doen. De algemene heffingskorting en de arbeidskorting worden hoger, het belastingtarief in de tweede en derde schijf wordt lager. Het is onderdeel van het kabinetsbeleid om werk lonender te maken en consumptie zwaarder te belasten, als communicerende vaten.