Koopkracht huurder blijft achter bij die van huiseigenaar

De tweedeling tussen huurders en kopers wordt alleen maar groter Linda Voortman (GL)

Zo heeft een ouder hurend stel met een bescheiden middeninkomen maandelijks 266 euro minder te besteden dan kopers in dezelfde categorie. De koopkracht voor datzelfde hurende stel stijgt in 2021 met 10 euro per maand, terwijl een kopend stel 31 euro per maand meer krijgt.



Tweedeling

"Dit is heel ernstig," vindt GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman. "De tweedeling tussen huurders en kopers wordt alleen maar groter. Dit komt onder meer door de verhuurderheffing die het kabinet oplegt aan de woningcorporaties. Daardoor hebben corporaties minder ruimte om te investeren en moeten ze de huren verder omhoog gooien."



In haar berekeningen heeft het Nibud de kabinetsplannen meegenomen om het eigenwoningforfait te verlagen, om de inkomensgrens voor huurtoeslag te laten vervallen en om een speciale bepaling in de huurtoeslag te schrappen. Door die laatste maatregel lopen huurders de komende jaren tot 100 euro huurtoeslag mis.



De Woonbond pleit al langere tijd voor een landelijke huurverlaging. "Door de huren met 10 procent te verlagen, wordt het gat tussen huurders en kopers in koopkrachtontwikkeling kleiner," aldus Paping van de Woonbond.