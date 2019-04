Koningsdag was de op 1 na natste ooit gemeten

De hele dag trokken buien over het land. Daarbij was het tussen de 8 en 10 graden. Buiten de buien was er af en toe een zonnetje en werd het zeer lokaal 15 graden. De stevige wind deed het extra fris aanvoelen.



Overigens lijkt Bevrijdingsdag wél droog weer in petto te hebben. Weeronline berekent dat de kans op regen dan 20 procent is. Het wordt vrij zonnig. Vorig jaar werd het op 5 mei in De Bilt 22 graden.



April

Weerbureau Weerplaza stelt dat deze maand april gemiddeld vrij zacht was, vrij zonnig en droog. Daarmee is april de dertiende zachte maand op rij. Volgens Weerplaza is dat uniek, omdat sinds 1901 de gemiddelde maandtemperatuur niet eerder dertien maanden achter elkaar aan de hoge kant is geweest. Meestal zat er ook een koele maand tussen.



De eerste dag van het jaar waarop het 15 graden is, valt steeds vroeger. Een eeuw geleden was dit rond half april. Dit jaar bereikte het kwik voor het eerst de 15 graden al in de maand februari. Ook weer een aanwijzing dat de temperatuur in ons land stijgt, meldt Weerplaza.



