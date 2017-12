De eerder opgenomen rede is te volgen vanaf 13.00 uur op NPO1 en op Radio 1 en op NPO2 met gebarentolk. Ook RTL, SBS en regionale omroepen zenden de toespraak uit.



De koning nam de toespraak enkele dagen geleden op, in zijn eigen huis de Eikenhorst in Wassenaar. Vorig jaar keken tegen de 1,5 miljoen mensen naar de kersttoespraak van de koning op tv. De koning sprak toen over de onzekere tijden waarin we nu leven en de tegenstellingen die groter lijken te worden.



De tekst van de kersttoespraak is later op de dag ook na te lezen op de website van het Koninklijk Huis en terug te zien op het YouTube-kanaal van het Koninklijk Huis.