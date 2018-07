Komende dagen kans op officiële hittegolf

Voor een landelijke hittegolf moet het in De Bilt minstens vijf dagen achtereen 25 graden of warmer worden, waarvan het kwik op drie van die dagen minstens de 30 graden moet aantikken. Vrijdag en het komend weekend variëren de maxima van 22 tot en met 25 graden vlak aan zee tot 25 tot en met 30 graden in de rest van het land.



30 graden

Vanaf dinsdag wordt het volgens Weeronline dagenlang echt warm met 26 graden op de Wadden en 32 graden in het zuidoosten. In De Bilt wordt dan een middagtemperatuur van rond de 30 graden verwacht. Sinds afgelopen zondag is het daar al vijf keer op rij warmer dan 25 graden geweest, en deze reeks wordt de komende dagen niet onderbroken. Op zijn vroegst donderdag wordt het er voor de derde keer op rij 30 graden of warmer.



In het Noord-Limburgse Arcen kan het vrijdag al 30 graden worden, waarmee daar dan de tweede regionale hittegolf van dit jaar een feit wordt.