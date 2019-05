KLM in rode cijfers: is een nieuwe luchtvaartcrisis op komst?

54 miljoen euro, zo groot is het verlies dat KLM in de eerste drie maanden van dit jaar leed. De val is diep, per saldo meer dan 100 miljoen euro, omdat een jaar geleden nog een vergelijkbaar bedrag winst werd gemaakt.



Het is voor het eerst in jaren dat de maatschappij, die lang door slim bezuinigen onstuimig kon groeien, weer in het rood staat. En dat is omineus. KLM staat immers opnieuw voor grote investeringen in onder meer de vervanging van haar Europavloot.



Duurdere tickets

KLM zal nu haar kosten verder verlagen. Wat dat betekent, is nog niet duidelijk, maar de maatschappij zegt toe te blijven investeren. De kans is groot dat de stijgende kosten worden doorberekend in de ticketprijzen.



In vergelijking met Air France, dat in drie maanden 256 miljoen verloor, wist KLM de klap nog beperkt te houden. Ook dochter Transavia merkte daarvan de gevolgen en vergrootte haar verlies 13 procent tot 71 miljoen euro.



Moederbedrijf Air France-KLM moest tussen januari en april 1,2 miljard euro uitgeven aan brandstof, 140 miljoen meer dan een jaar eerder. Op een omzet van bijna zes miljard euro, groeide het verlies in het eerste kwartaal eenvijfde tot het concern 320 miljoen euro.